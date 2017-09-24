Лось спровоцировал ДТП под Новосибирском

На Бердском шоссе недалеко от поворота на Нижнюю Ельцовку, седан Hyundai Solaris сбил лося, который выбежал на проезжую часть, сообщает «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54». Как сообщают очевидцы в социальных сетях, автомобиль помят спереди. Лосю удалось подняться и уйти в лес. Однако, по наблюдениям свидетелей, у животного повреждены ноги. «Лось жив, ноги перебиты», — делятся комментаторы. «У лосей сейчас осенний гон идёт, будьте внимательны, люди, в этом районе реальный лес со всем набором животных и растений», — предупреждают знатоки дикой природы из социальных сетей.

Добавим, лоси не раз становились участниками трагических событий. Так, трагически для лесного гиганта закончилась встреча с малолитражкой на одной из дорог Новосибирской области. Toyota Echo столкнулась с выбежавшим на дорогу лосем. От удара машину выкинуло на полосу встречного движения, где она врезалась в грузовик Hino. В результате аварии пострадала женщина, она была доставлена с переломами в больницу. Для лося все оказалось куда печальнее — он не выжил. Ещё одно трагическое происшествие с копытным привлекло внимание общественности. Под Искитимом лось упал в траншею, искитимские спасатели и ветеринары спасали молодого лося. Им это удалось, однако от полученных травм животное скончалось.