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14:11 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области в результате столкновения автомобиля и автобуса погибла женщина

В Ростовской области в результате столкновения отечественной машины и автобуса погибла 45-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Авария произошла в ночь с 23 на 24 сентября на 147 км автодороги «Котельниково-Песчанокопское».

По предварительным данным, водитель 1972 года рождения на «Ниве» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом малой вместимости Mercedes Sprinter.

В момент столкновения в автобусе находилось 10 человек, среди них никто не пострадал. В результате ДТП погибла 45-летняя пассажирка автомобиля «Нива», пострадали водитель Нивы и пассажир — мальчик 17 лет. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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