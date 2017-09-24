В Ростовской области в результате столкновения автомобиля и автобуса погибла женщина

Авария произошла в ночь с 23 на 24 сентября на 147 км автодороги «Котельниково-Песчанокопское».

По предварительным данным, водитель 1972 года рождения на «Ниве» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом малой вместимости Mercedes Sprinter.