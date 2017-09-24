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16:57 (мск), источник: Volga News

Под Сызранью дорожники вытаскивали съехавшую в лесопосадку фуру Renault

25-тонный прицеп был поднят из кювета, при этом дорогостоящий груз остался в целости.

Специалисты компании «М5-сервис» провели спасательную операцию по вызволенною съехавшей в лесопосадку фуры Renault Premium, пишет «Маленькая Сызрань».

Напомним, ДТП произошло 21 сентября на 906 километре трассы М-5 «Урал» около 10 утра в районе «октябрьского» выезда. Водитель фуры заснул за рулем, а когда очнулся, его грузовик уже направлялся в сторону лесопосадки.

К счастью, водитель в результате инцидента не пострадал. Однако его автомобиль получил серьезные повреждения и оказался глубоко в лесопосадке с пробитыми колесами, топливным баком и сильно поврежденной кабиной.

Для извлечения машины потребовалась помощь специального эвакуатора. Эвакуация осложнялась тем, что стволы деревьев попали внутрь машины и застряли между рамой, встав в распор. Все же машину достали из лесопосадки на проезжую часть, а затем доставили на базу ремонтного комплекса.

Операция по вызволению прицепа также представляла большую сложность. В месте аварии идет косогор, и прицеп мог опрокинуться, повредив дорогостоящий груз — комплектующие для конвейера АвтоВАЗа.

Работы по подготовке прицепа к подъёму проводились глубокой ночью в сложных условиях, когда пошел поток грузовым машин на Жигулевскую ГЭС. Однако, благодаря ювелирной работе спасателей 25-тонный прицеп был поднят из кювета, при этом дорогостоящий груз остался в целости.

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