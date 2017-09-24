Под Сызранью дорожники вытаскивали съехавшую в лесопосадку фуру Renault

Специалисты компании «М5-сервис» провели спасательную операцию по вызволенною съехавшей в лесопосадку фуры Renault Premium, пишет «Маленькая Сызрань».

Напомним, ДТП произошло 21 сентября на 906 километре трассы М-5 «Урал» около 10 утра в районе «октябрьского» выезда. Водитель фуры заснул за рулем, а когда очнулся, его грузовик уже направлялся в сторону лесопосадки.

К счастью, водитель в результате инцидента не пострадал. Однако его автомобиль получил серьезные повреждения и оказался глубоко в лесопосадке с пробитыми колесами, топливным баком и сильно поврежденной кабиной.

Для извлечения машины потребовалась помощь специального эвакуатора. Эвакуация осложнялась тем, что стволы деревьев попали внутрь машины и застряли между рамой, встав в распор. Все же машину достали из лесопосадки на проезжую часть, а затем доставили на базу ремонтного комплекса.

Операция по вызволению прицепа также представляла большую сложность. В месте аварии идет косогор, и прицеп мог опрокинуться, повредив дорогостоящий груз — комплектующие для конвейера АвтоВАЗа.