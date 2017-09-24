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14:09 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде автобус наехал на пожилого мужчину, упавшего на проезжую часть

ДТП произошло накануне в Тракторозаводском районе.

В 18.00 53-летний водитель автобуса «ПАЗ», следовавший по ул. Н. Отрады со стороны ул. Героев Тулы в сторону ул. Богомольца, не смог вовремя затормозить и напротив дома № 17 по ул. Н. Отрады совершил наезд на 74-летнего пешехода, который упал с тротуара на проезжую часть.

— В результате ДТП пенсионер с травмами был госпитализирован в больницу, — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

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