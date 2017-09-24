На Иванку Трамп подали в суд за заимствование дизайна туфель
Начало разбирательства намечено на март 2018 года.
Начало разбирательства намечено на март 2018 года.
Осорио, являющийся одним из основателей и креативным директором итальянского бренда Aquazzura обнаружил сходство между туфлями «Дикая штучка» стоимостью $785 — и парой обуви от Иванки Трамп «Хетти» за $65, сообщило агентство деловых новостей Bloomberg. Работа итальянского модельера пользуется высоким спросом среди знаменитостей. Колумбиец отказался пойти на компромисс и признать, что ему следует воспринимать имитацию в качестве комплимента.
«Одной из наиболее возмутительных явлений в моде происходит, когда
Первоначально дизайнер требовал от Иванки снять эту модель обуви с производства, прекратить ее рекламировать и расстаться с деньгами, уже вырученными от ее продаж. Фирма дочери президента отказалась выполнить эти требования. Тогда модельер подал исковую жалобу в федеральный суд на Манхэттене. Начало разбирательства намечено на март 2018 года.
35-летняя Иванка выпускала собственные коллекции ювелирных украшений, обуви и аксессуаров. Однако в начале нынешнего года она сложила с себя полномочия главы компании в связи с решением стать советником американского лидера. Ее нынешняя должность — специальная помощница президента, за ней закреплен кабинет в Белом доме.
Адвокаты Иванки попытались добиться от суда решения отклонить претензии на том основании, что ответчица уже не возглавляет фирму и не получает никаких дивидендов с продаж. Однако судья Кэтрин Форрест сочла иначе. «Она обвиняется в личной причастности к предмету разбирательства. Она не может избежать дачи показаний в суде», — пояснила Форрест.