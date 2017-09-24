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12:33 (мск), источник: ТАСС

На Иванку Трамп подали в суд за заимствование дизайна туфель

Начало разбирательства намечено на март 2018 года.

Источник: Reuters
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НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Красные туфли на высоком каблуке-шпильке из коллекции фирмы дочери президента США Иванки Трамп временно сняты с розничной продажи в Америке. Причиной послужило то, что модельер колумбийского происхождения из Италии Эдгардо Осорио подал на Иванку в суд в Нью-Йорке за заимствование дизайна обуви.

Осорио, являющийся одним из основателей и креативным директором итальянского бренда Aquazzura обнаружил сходство между туфлями «Дикая штучка» стоимостью $785 — и парой обуви от Иванки Трамп «Хетти» за $65, сообщило агентство деловых новостей Bloomberg. Работа итальянского модельера пользуется высоким спросом среди знаменитостей. Колумбиец отказался пойти на компромисс и признать, что ему следует воспринимать имитацию в качестве комплимента.

«Одной из наиболее возмутительных явлений в моде происходит, когда кто-нибудь крадет твой запатентованный дизайн и не придает этому никакого значения. Что же, вам лучше знать», — написал модельер в марте в своем Instagram, добавив, что Иванке Трамп должно быть стыдно за свое поведение. Осорио выложил для сравнения на фотографии обе пары туфель. На взгляд, они за исключением оттенка красного цвета не отличаются друг от друга.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первоначально дизайнер требовал от Иванки снять эту модель обуви с производства, прекратить ее рекламировать и расстаться с деньгами, уже вырученными от ее продаж. Фирма дочери президента отказалась выполнить эти требования. Тогда модельер подал исковую жалобу в федеральный суд на Манхэттене. Начало разбирательства намечено на март 2018 года.

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35-летняя Иванка выпускала собственные коллекции ювелирных украшений, обуви и аксессуаров. Однако в начале нынешнего года она сложила с себя полномочия главы компании в связи с решением стать советником американского лидера. Ее нынешняя должность — специальная помощница президента, за ней закреплен кабинет в Белом доме.

Адвокаты Иванки попытались добиться от суда решения отклонить претензии на том основании, что ответчица уже не возглавляет фирму и не получает никаких дивидендов с продаж. Однако судья Кэтрин Форрест сочла иначе. «Она обвиняется в личной причастности к предмету разбирательства. Она не может избежать дачи показаний в суде», — пояснила Форрест.

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