В Башкирии сообщили о состоянии упавшего с горы туриста

Он получает квалифицированную медицинскую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Башкирии.

Напомним, на Инзерских зубчатках в Белорецком районе два альпиниста из Екатеринбурга сорвались с 20-метровой высоты. В результате 25-летняя девушка разбилась насмерть, а 31-летний мужчина получил травмы.