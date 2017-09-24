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13:11 (мск), источник: "Российская газета"

В Башкирии сообщили о состоянии упавшего с горы туриста

Состояние упавшего с высоты альпиниста стабильно тяжелое, без ухудшений.

Он получает квалифицированную медицинскую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Башкирии.

Напомним, на Инзерских зубчатках в Белорецком районе два альпиниста из Екатеринбурга сорвались с 20-метровой высоты. В результате 25-летняя девушка разбилась насмерть, а 31-летний мужчина получил травмы.

До ближайшего от места происшествия поселка Тирлян пострадавшего доставили участники экологической рабочей группы Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан, которые находились в это время горах, а из Тирляна переправили в Белорецкую центральную районную больницу.

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