В Башкирии сообщили о состоянии упавшего с горы туриста
Состояние упавшего с высоты альпиниста стабильно тяжелое, без ухудшений.
Состояние упавшего с высоты альпиниста стабильно тяжелое, без ухудшений.
Он получает квалифицированную медицинскую помощь. Об этом сообщили в
Напомним, на Инзерских зубчатках в Белорецком районе два альпиниста из Екатеринбурга сорвались с 20-метровой высоты. В результате 25-летняя девушка разбилась насмерть, а 31-летний мужчина получил травмы.
До ближайшего от места происшествия поселка Тирлян пострадавшего доставили участники экологической рабочей группы Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан, которые находились в это время горах, а из Тирляна переправили в Белорецкую центральную районную больницу.