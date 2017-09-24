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13:10 (мск), источник: СуперОмск

Омск оказался в числе лидеров по массовым эвакуациям

Больше чем в Омске людей эвакуировали только в Москве и Перми.

Статистику по массовым эвакуациям, которые начались 10 сентября по всей стране, представил портал «Рациональные числа». Омск оказался в числе городов, где за это время произошло больше всего эвакуаций. Чаще людей эвакуировали только в Москве (178) и Перми (78). В городе прошло 56 эвакуаций. Для сравнения в Санкт-Петербурге было всего 32 таких сообщения.

Как ранее сообщал «СуперОмск», в единый день голосования 10 сентября были эвакуированы торговые центры, кинотеатры и административные здания. Волна эвакуаций продолжилась и на следующий день. За 12 дней атаки коснулись 74 города, было проведено 1010 эвакуаций. 11 городов столкнулись с атакой более одного раза.

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