Омск оказался в числе лидеров по массовым эвакуациям

Статистику по массовым эвакуациям, которые начались 10 сентября по всей стране, представил портал «Рациональные числа». Омск оказался в числе городов, где за это время произошло больше всего эвакуаций. Чаще людей эвакуировали только в Москве (178) и Перми (78). В городе прошло 56 эвакуаций. Для сравнения в Санкт-Петербурге было всего 32 таких сообщения.