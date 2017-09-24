В Сочи полицейские обнаружили четверых пропавших накануне детей
Три мальчика и одна девочка ушли из дома в Центральном районе Сочи в субботу, 23 сентября, и не вернулись, целые сутки велись их активные поиски.
Три мальчика и одна девочка ушли из дома в Центральном районе Сочи в субботу, 23 сентября, и не вернулись, целые сутки велись их активные поиски.
Об этом исчезновении детей 2006, 2007 и 2008 года рождения стало известно в воскресенье. Их искали не только сотрудники полиции, но и волонтеры.
Как сообщили «Югополису» в
Несовершеннолетние были обнаружены на одной из улиц Сочи. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время они будут переданы их законным представителям.