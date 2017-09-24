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14:05 (мск), источник: Югополис

В Сочи полицейские обнаружили четверых пропавших накануне детей

​Три мальчика и одна девочка ушли из дома в Центральном районе Сочи в субботу, 23 сентября, и не вернулись, целые сутки велись их активные поиски.

Источник: Югополис

Об этом исчезновении детей 2006, 2007 и 2008 года рождения стало известно в воскресенье. Их искали не только сотрудники полиции, но и волонтеры.

Как сообщили «Югополису» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, на розыск детей были ориентированы все наружные наряды полиции, созданы поисковые группы из числа наиболее опытных сотрудников.

Несовершеннолетние были обнаружены на одной из улиц Сочи. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время они будут переданы их законным представителям.

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