В Сочи полицейские обнаружили четверых пропавших накануне детей

Источник: Югополис

Об этом исчезновении детей 2006, 2007 и 2008 года рождения стало известно в воскресенье. Их искали не только сотрудники полиции, но и волонтеры.

Как сообщили «Югополису» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, на розыск детей были ориентированы все наружные наряды полиции, созданы поисковые группы из числа наиболее опытных сотрудников.