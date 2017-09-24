В Пермском крае разыскивают 62-летнего мужчину
Валерий Пономарёв вышел из машины около торгового центра в Краснокамске 19 сентября и с тех пор его никто не видел.
Валерий Пономарёв вышел из машины около торгового центра в Краснокамске 19 сентября и с тех пор его никто не видел.
В Пермском крае разыскивают 62-летнего Валерия Геннадьевича Пономарёва. 19 сентября в 23.00 он вышел из машины около торгового центра «Добрыня» в Краснокамске и с тех пор его никто не видел.
К поискам мужчины подключился отряд «Поиск людей — Пермь и Пермский край». Волонтёры говорят, что для поисков мужчины нужна помощь добровольцев.
На вид 60−62 года, рост 172 сантиметра, плотного телосложения. Особые приметы: татуировка на левом запястье «Таня», на левом плече татуировка горы, надпись «Памир» и пограничный столб. На нём была джинсовая куртка, тёмные джинсы,