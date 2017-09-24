В Пермском крае разыскивают 62-летнего мужчину

В Пермском крае разыскивают 62-летнего Валерия Геннадьевича Пономарёва. 19 сентября в 23.00 он вышел из машины около торгового центра «Добрыня» в Краснокамске и с тех пор его никто не видел.

К поискам мужчины подключился отряд «Поиск людей — Пермь и Пермский край». Волонтёры говорят, что для поисков мужчины нужна помощь добровольцев.

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