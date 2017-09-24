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16:45 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае разыскивают 62-летнего мужчину

Валерий Пономарёв вышел из машины около торгового центра в Краснокамске 19 сентября и с тех пор его никто не видел.

В Пермском крае разыскивают 62-летнего Валерия Геннадьевича Пономарёва. 19 сентября в 23.00 он вышел из машины около торгового центра «Добрыня» в Краснокамске и с тех пор его никто не видел.

К поискам мужчины подключился отряд «Поиск людей — Пермь и Пермский край». Волонтёры говорят, что для поисков мужчины нужна помощь добровольцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

На вид 60−62 года, рост 172 сантиметра, плотного телосложения. Особые приметы: татуировка на левом запястье «Таня», на левом плече татуировка горы, надпись «Памир» и пограничный столб. На нём была джинсовая куртка, тёмные джинсы, тёмно-синий пуловер, белые кроссовки. При себе у Валерия Пономарёва был чёрный зонт. Всех, кто видел мужчину, просят звонить по телефонам: 8 (34 273) 3−20−02, 02, или сообщать волонтёрам — 8 (908) 2626−882.

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