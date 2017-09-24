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13:47 (мск), источник: Nur.kz

Казахстанец убил украинца в общежитии для беженцев в Баварии

В Баварии в общежитии для беженцев казахстанец убил 28-летнего украинца, сообщает DW.

Источник: Nur.kz

Конфликт со смертельным исходом произошел в общежитии для беженцев в городе Эггеленфельд в Баварии.

Двое мужчин, беженцы из Украины и Казахстана жили в одной комнате. Утром 23 сентября между ними вспыхнула ссора, в результате беженец из Казахстана нанес украинцу сильные удары. Мужчина от полученных травм скончался в общежитии.

Какие-либо другие подробности не сообщаются. 47-летний казахстанец задержан. Он предстанет перед судом, который изберет ему меру пресечения.

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