Казахстанец убил украинца в общежитии для беженцев в Баварии
В Баварии в общежитии для беженцев казахстанец убил 28-летнего украинца, сообщает DW.
В Баварии в общежитии для беженцев казахстанец убил 28-летнего украинца, сообщает DW.
Конфликт со смертельным исходом произошел в общежитии для беженцев в городе Эггеленфельд в Баварии.
Двое мужчин, беженцы из Украины и Казахстана жили в одной комнате. Утром 23 сентября между ними вспыхнула ссора, в результате беженец из Казахстана нанес украинцу сильные удары. Мужчина от полученных травм скончался в общежитии.