Казахстанец убил украинца в общежитии для беженцев в Баварии

Источник: Nur.kz

Конфликт со смертельным исходом произошел в общежитии для беженцев в городе Эггеленфельд в Баварии.

Двое мужчин, беженцы из Украины и Казахстана жили в одной комнате. Утром 23 сентября между ними вспыхнула ссора, в результате беженец из Казахстана нанес украинцу сильные удары. Мужчина от полученных травм скончался в общежитии.