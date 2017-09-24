На Левобережье Омска водитель устроил массовое ДТП

Сегодня, 24 сентября, после обеда в Кировском округе произошло ДТП.

По сообщению очевидцев в соцсети ВКонтакте, авария случилась на улице Волгоградской. На земле лежал парень в возрасте до 30 лет. Девушка с медицинским образованием предложила свою помощь. Оказалось, водитель автомобиля и его пассажир были в состоянии опьянения, в чем признался пассажир.

Девушка была возмущена:

— Пьют, колятся, курят, но какое у них право калечить судьбы других. Ведь пострадала другая машина, в которой были тоже люди.

Она добавила в комментариях, что авария собрала сразу 4 машины.

Ее сообщение вызвало отклик у подписчиков.