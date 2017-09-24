Установлены личности всех погибших в ДТП под Гвардейском
Личности всех погибших в ДТП под Гвардейском установлены. Об этом сегодня, 24 сентября, Клопс.Ru рассказали в региональном СК РФ.
Личности всех погибших в ДТП под Гвардейском установлены. Об этом сегодня, 24 сентября, Клопс.Ru рассказали в региональном СК РФ.
В результате аварии погибли семь человек. Личность одного погибшего сразу установить не удалось. Позже выяснилось, что это 21-летний Андрей Манишев из Гусева.
22 сентября на автодороге