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14:14 (мск), источник: Клопс.ru

Установлены личности всех погибших в ДТП под Гвардейском

Личности всех погибших в ДТП под Гвардейском установлены. Об этом сегодня, 24 сентября, Клопс.Ru рассказали в региональном СК РФ.

Источник: Клопс.ru

В результате аварии погибли семь человек. Личность одного погибшего сразу установить не удалось. Позже выяснилось, что это 21-летний Андрей Манишев из Гусева.

22 сентября на автодороге Калининград-Черняховск столкнулись внедорожник и пассажирская маршрутка. В результате аварии погибли семь человек, девять получили ранения. В поддержку семей погибших в ДТП под Гвардейском в Калининграде начался Благотворительный марафон.

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