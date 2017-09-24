Установлены личности всех погибших в ДТП под Гвардейском

В результате аварии погибли семь человек. Личность одного погибшего сразу установить не удалось. Позже выяснилось, что это 21-летний Андрей Манишев из Гусева.

22 сентября на автодороге Калининград-Черняховск столкнулись внедорожник и пассажирская маршрутка. В результате аварии погибли семь человек, девять получили ранения. В поддержку семей погибших в ДТП под Гвардейском в Калининграде начался Благотворительный марафон.