В Башкирии задержали двух молодых людей, избивших подростка

На днях в соцсетях появилось жуткое видео избиения подростка в Салавате, за считанные часы ролик набрал десятки тысяч просмотров и попал на страницы самых громких сообществ «Вконтакте» (на видео присутствует нецензурная лексика. — Ред.).

9 сентября толпа подростков накинулась на сверстника из-за девушки. Сама же виновница драки о произошедшем ни капли не жалеет — «Комсомолка» публиковала переписку жителя Салавата с девушкой, из-за которой парни ввязались в разборки.