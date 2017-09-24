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17:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии задержали двух молодых людей, избивших подростка

На днях в соцсети попало видео драки, которая произошла 9 сентября.

На днях в соцсетях появилось жуткое видео избиения подростка в Салавате, за считанные часы ролик набрал десятки тысяч просмотров и попал на страницы самых громких сообществ «Вконтакте» (на видео присутствует нецензурная лексика. — Ред.).

9 сентября толпа подростков накинулась на сверстника из-за девушки. Сама же виновница драки о произошедшем ни капли не жалеет — «Комсомолка» публиковала переписку жителя Салавата с девушкой, из-за которой парни ввязались в разборки.

— Сегодня, 24 сентября, в полицию города Салавата обратился местных житель с сообщением о нанесении телесных повреждений 9 сентября. Двое молодых людей задержаны, ведется проверка, — сообщили в пресс-службе МВД республики.

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