В Башкирии задержали двух молодых людей, избивших подростка
На днях в соцсети попало видео драки, которая произошла 9 сентября.
На днях в соцсети попало видео драки, которая произошла 9 сентября.
На днях в соцсетях появилось жуткое видео избиения подростка в Салавате, за считанные часы ролик набрал десятки тысяч просмотров и попал на страницы самых громких сообществ «Вконтакте» (на видео присутствует нецензурная лексика. — Ред.).
9 сентября толпа подростков накинулась на сверстника
— Сегодня, 24 сентября, в полицию города Салавата обратился местных житель с сообщением о нанесении телесных повреждений 9 сентября. Двое молодых людей задержаны, ведется проверка, — сообщили в