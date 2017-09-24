В Новосибирске раскрыта кража спасательных жилетов из самолета

Спасательные жилеты из магистральных самолетов, который курсирую рейсом № 5642 «Хабаровск-Новосибирск» похитили пассажиры. Ими оказались мужчины 28 и 36 лет. Действовали они независимо друг от друга. Завладеть имуществом смогли из-за легкого доступа к нему. Правда, объяснить свои действия не один, не другой бывший пассажир так и не смогли.

«В отношении фигурантов решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ “Кража”. Два похищенных жилета изъяты и возвращены авиакомпании. Материальный ущерб составил около 6 500 рублей», — пресс-служба УТ МВД России по СФО.

В линейный отдел аэропорта Толмачёво поступило сразу два заявления о кражах спасательных жилетов с рейсов «Хабаровск-Новосибирск». Представители авиакомпании указывали, что имущество похищено с интервалом два дня.