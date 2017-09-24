Нетрезвый житель Пермского края вломился в дом к женщине

В ночь на 16 сентября 2017 года 26-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, разбил окно и влез в квартиру своей 33-летней односельчанки. Из квартиры пьяного мужчину выдворили полицейские, которых вызвала женщина. Оказалось, что в эту квартиру он вламывается не в первый раз. В 2015 году его уже осудили за незаконное проникновение в тот же дом — ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.