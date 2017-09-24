Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Президент Румынии отменил визит на Украину
Украина выплатила России $3 млрд
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Как выглядят мужья plus-size моделей
Кабаева привлекла всеобщее внимание на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
8В Москве открыли памятник Калашникову
17:01 (мск), источник: АиФ Прикамье

Нетрезвый житель Пермского края вломился в дом к женщине

Два года назад его уже осудили за незаконное проникновение в ту же квартиру.

Нетрезвый житель села Берёзовка вломился в дом в женщине. Из квартиры молодого человека выдворили сотрудники полиции.

В ночь на 16 сентября 2017 года 26-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, разбил окно и влез в квартиру своей 33-летней односельчанки. Из квартиры пьяного мужчину выдворили полицейские, которых вызвала женщина. Оказалось, что в эту квартиру он вламывается не в первый раз. В 2015 году его уже осудили за незаконное проникновение в тот же дом — ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Сейчас мужчину снова обвиняют в незаконном проникновении в чужое жилище.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Одни в деревне. Как выживает семья в заброшенном и забытом месте
Минобороны показало снимки техники спецназа США на территории ИГ
Лавров заявил о необходимости «срезать лишний жирок ООН»
В Гидрометцентре рассказали, каким регионам первым ждать зимы
Росавиация составила рейтинг опаздывающих авиакомпаний
Бейсболист нарушил традицию исполнения гимна назло Трампу
На поддержку «ФК Открытие» списали деньги со счетов менеджмента
Как Трамп и Ким Чен Ын запугивают друг друга
Спорт
Четыре проблемы, которые отправят «Спартак» в аутсайдеры Объясняем, почему болезнь красно-белой команды не поддается быстрому излечению
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь