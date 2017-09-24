Машина вылетела с дороги после столкновения с другим авто в Челябинске
В одном из автомобилей находился ребенок.
В одном из автомобилей находился ребенок.
Автомобиль вылетел за пределы проезжей части после столкновения с другой машиной в Челябинске, видеозаписью момента аварии очевидцы поделились в соцсети.
Авария произошла на Копейском шоссе вечером 23 сентября. На кадрах видно, что один из автомобилей поворачивал, а другой пытался проскочить перекрёсток.
«Спасибо за помощь всем очевидцам, в Сузуки все живы, лежим в больнице лечимся. Главное, что ребенок у нас не пострадал. Еще раз спасибо всем, кто помог», — написал в комментариях к видео один из участников аварии.
В ликвидации последствий ДТП участвовали четыре сотрудника МЧС и одна единица техники.
Напомним, ранее в Челябинске на «Меридиане» опрокинулся грузовик, водитель при этом практически не пострадал.