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17:01 (мск), источник: АиФ Челябинск

Машина вылетела с дороги после столкновения с другим авто в Челябинске

В одном из автомобилей находился ребенок.

Автомобиль вылетел за пределы проезжей части после столкновения с другой машиной в Челябинске, видеозаписью момента аварии очевидцы поделились в соцсети.

Авария произошла на Копейском шоссе вечером 23 сентября. На кадрах видно, что один из автомобилей поворачивал, а другой пытался проскочить перекрёсток.

«Спасибо за помощь всем очевидцам, в Сузуки все живы, лежим в больнице лечимся. Главное, что ребенок у нас не пострадал. Еще раз спасибо всем, кто помог», — написал в комментариях к видео один из участников аварии.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ликвидации последствий ДТП участвовали четыре сотрудника МЧС и одна единица техники.

Напомним, ранее в Челябинске на «Меридиане» опрокинулся грузовик, водитель при этом практически не пострадал.

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