Машина вылетела с дороги после столкновения с другим авто в Челябинске

Автомобиль вылетел за пределы проезжей части после столкновения с другой машиной в Челябинске, видеозаписью момента аварии очевидцы поделились в соцсети.

Авария произошла на Копейском шоссе вечером 23 сентября. На кадрах видно, что один из автомобилей поворачивал, а другой пытался проскочить перекрёсток.

«Спасибо за помощь всем очевидцам, в Сузуки все живы, лежим в больнице лечимся. Главное, что ребенок у нас не пострадал. Еще раз спасибо всем, кто помог», — написал в комментариях к видео один из участников аварии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/BOT5zaAOl2U?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В ликвидации последствий ДТП участвовали четыре сотрудника МЧС и одна единица техники.