В Уфе эвакуировали посетителей еще двух торговых центров

Днем 24 сентября уфимцев, которые планировали провести день за шопингом, ждал неприятный сюрприз: один за одним начали эвакуировать торговые центры города — сначала «Мегу», потом ТСК «Центральный», а также лайфстайл центр «Башкирия». Досталось и футболистам: игроков ФК «Уфа» эвакуировали из отеля прямо перед матчем.