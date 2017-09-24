Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку
СМИ: российская актриса Юнникова в реанимации в тяжелом состоянии
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Как выглядят мужья plus-size моделей
Кабаева привлекла всеобщее внимание на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
8В Москве открыли памятник Калашникову
17:19 (мск), источник: Sputnik.by

Милиция о пропавшем ребенке: соцсети распространяют дезинформацию

Правоохранители призвали не верить никаким данным о ходе поисков пропавшего в Беловежской пуще ребенка, кроме представленных официальными источниками.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 сен — Sputnik. Правоохранители заявили о проблеме распространения ложной информации о поиске пропавшего в Беловежской пуще десятилетнего Максима Мархалюка, заявил начальник УВД Гродненского облисполкома Александр Шастайлоня.

Ребенок пропал более недели назад, 16 сентября: мальчик отправился в лес за грибами и не вернулся домой. По данным на 15:30 24 сентября, Максим Мархалюк не найден. Следствие отрабатывает и криминальную версию исчезновения мальчика.

Читайте также
Продолжают искать: ночью не удалось найти пропавшего в пуще мальчика

«Буквально вчера (22 сентября — Sputnik) в различных группах в соцсетях и viber появились сообщения о том, что мальчик найден. На самом деле это было не так, а в ситуации, когда на кону стоит жизнь ребенка, такие действия недопустимы», — рассказал Шастайлоня.

По его словам, существует два типа дезинформации: одни пользователи соцсетей утверждают, что мальчика нашли живым, другие — что ребенок погиб. Так, Шастайлоня отметил, что сотрудники УВД недавно наткнулись на новость, где родителям высказывали соболезнования в связи со смертью мальчика. По другим данным, ребенка якобы видели сотрудники МЧС, но мальчик от них скрылся.

«Каждый из тех людей, кто там находится, прикладывает максимум усилий для поиска Максима. Подобного рода информация может подорвать моральный дух людей, которые работают на износ. Да и страшно представить, как почувствуют себя родители и родственники», — отметил Шастайлоня.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Продолжают искать: ночью не удалось найти пропавшего в пуще мальчика
Лед растоплен: как прошли соревнования по фигурному катанию в Минске
Минобороны показало снимки техники спецназа США на территории ИГ
Лавров заявил о необходимости «срезать лишний жирок ООН»
В Гидрометцентре рассказали, каким регионам первым ждать зимы
Росавиация составила рейтинг опаздывающих авиакомпаний
Бейсболист нарушил традицию исполнения гимна назло Трампу
На поддержку «ФК Открытие» списали деньги со счетов менеджмента
Как Трамп и Ким Чен Ын запугивают друг друга
Спорт
Четыре проблемы, которые отправят «Спартак» в аутсайдеры Объясняем, почему болезнь красно-белой команды не поддается быстрому излечению
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
В России будут штрафовать управленцев многоэтажек
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
В России развернут массовую стройку инфраструктуры
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь