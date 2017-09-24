Милиция о пропавшем ребенке: соцсети распространяют дезинформацию

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 сен — Sputnik. Правоохранители заявили о проблеме распространения ложной информации о поиске пропавшего в Беловежской пуще десятилетнего Максима Мархалюка, заявил начальник УВД Гродненского облисполкома Александр Шастайлоня.

Ребенок пропал более недели назад, 16 сентября: мальчик отправился в лес за грибами и не вернулся домой. По данным на 15:30 24 сентября, Максим Мархалюк не найден. Следствие отрабатывает и криминальную версию исчезновения мальчика.

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«Буквально вчера (22 сентября — Sputnik) в различных группах в соцсетях и viber появились сообщения о том, что мальчик найден. На самом деле это было не так, а в ситуации, когда на кону стоит жизнь ребенка, такие действия недопустимы», — рассказал Шастайлоня.

По его словам, существует два типа дезинформации: одни пользователи соцсетей утверждают, что мальчика нашли живым, другие — что ребенок погиб. Так, Шастайлоня отметил, что сотрудники УВД недавно наткнулись на новость, где родителям высказывали соболезнования в связи со смертью мальчика. По другим данным, ребенка якобы видели сотрудники МЧС, но мальчик от них скрылся.