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17:43 (мск), источник: ЕАН

Пожар в Екатеринбурге: эвакуированы десятки людей, есть пострадавшие

Пожар в жилой девятиэтажке на улице Волгоградская в Екатеринбурге ликвидирован, сейчас на месте ЧП работают пожарные дознаватели и следственные органы.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в областном ГУ МЧС, из здания были эвакуировали 30 человек, из них двое детей. Сообщение о возгорании в квартире на 7-м этаже жилого дома поступило в 16−06.

В считанные минуты первые пожарные подразделения прибыли к месту вызова. Огнеборцы развернули пожарную автолестницу, забрались по ней на балкон 7-го этажа, проникли в квартиру, людей там не обнаружили и приступили к тушению огня.

Другое пожарное подразделение проложило рукавную линию по лестничным маршам на 7-й этаж и, вскрыв дверь горящей квартиры, организовало подачу воды в очаг пожара для недопущения распространения огня.

В течение 20 минут пожарные справились с огнём, площадь пожара составила 10 кв.м. Всего в тушении пожара были задействованы 9 человек, 3 единицы пожарно-спасательной техники. По оперативным, пока не подтверждённым данным, в момент возникновения пожара в квартире находились 4 человека, из них один ребёнок, которые до прибытия пожарных, спасаясь от огня, пытались спуститься через балкон на 6-й этаж, среди них есть пострадавшие.

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