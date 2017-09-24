Пожар в Екатеринбурге: эвакуированы десятки людей, есть пострадавшие
Пожар в жилой девятиэтажке на улице Волгоградская в Екатеринбурге ликвидирован, сейчас на месте ЧП работают пожарные дознаватели и следственные органы.
Пожар в жилой девятиэтажке на улице Волгоградская в Екатеринбурге ликвидирован, сейчас на месте ЧП работают пожарные дознаватели и следственные органы.
Как сообщили в областном ГУ МЧС, из здания были эвакуировали 30 человек, из них двое детей. Сообщение о возгорании в квартире на 7-м этаже жилого дома поступило в 16−06.
В считанные минуты первые пожарные подразделения прибыли к месту вызова. Огнеборцы развернули пожарную автолестницу, забрались по ней на балкон 7-го этажа, проникли в квартиру, людей там не обнаружили и приступили к тушению огня.
Другое пожарное подразделение проложило рукавную линию по лестничным маршам на 7-й этаж и, вскрыв дверь горящей квартиры, организовало подачу воды в очаг пожара для недопущения распространения огня.
В течение 20 минут пожарные справились с огнём, площадь пожара составила 10 кв.м. Всего в тушении пожара были задействованы 9 человек, 3 единицы