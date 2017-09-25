В Воронеже вымогатель снял с карты горожанина 582 тысячи рублей

40-летний воронежец в июне 2017 года обратился в полицию с заявлением о том, что у него вымогают крупную сумму денег. И угрожал насилием, если тот их не отдаст.

Горожанин деньги давать отказался. Тогда злоумышленник забрал у него банковскую карту. С пластика снял 582 тысячи рублей.