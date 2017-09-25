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09:22 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже вымогатель снял с карты горожанина 582 тысячи рублей

Стражи порядка злоумышленника задержали.

Источник: Новости Воронежа

40-летний воронежец в июне 2017 года обратился в полицию с заявлением о том, что у него вымогают крупную сумму денег. И угрожал насилием, если тот их не отдаст.
Горожанин деньги давать отказался. Тогда злоумышленник забрал у него банковскую карту. С пластика снял 582 тысячи рублей.

«Личность подозреваемого установили. 18-летнего жителя Смоленской области задержали», — рассказали в МВД. И добавили, что поймали злоумышленника в Брянской области.

По факту вымогательства заведено уголовное дело. Злоумышленнику грозит 4 года тюрьмы.

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