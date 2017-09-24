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19:23 (мск), источник: Интерфакс

В двух московских ТЦ начали эвакуировать людей после анонимного звонка

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU — В двух московских торговых центрах, на западе и северо-западе столицы, проводится эвакуация после анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщил «Интерфаксу» осведомлённый источник.

«Поступил звонок об угрозе взрыва в ТЦ “Океан” на Кутузовском проспекте», — сказал собеседник агентства. По его словам, данная информация проверяется, из здания эвакуировано более тысячи человек.

Кроме того, сказал источник, «поступил звонок об угрозе взрыва в ТЦ “Метрополис”, информация проверяется».

По словам источника, из здания ТЦ «Метрополис», на Ленинградском шоссе, эвакуировано около 2 тыс. человек.

С 10 сентября в крупных городах России экстренные службы получают звонки о предполагаемом минировании объектов. Пока ни один из сигналов не подтвердился.

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