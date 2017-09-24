СМИ: туриста из Беларуси зарезали в отеле в Турции

Трагедия произошла вечером 23 сентября. 28-летний гражданин Беларуси Виктор Халадко пришел в бар отеля после того, как заведение уже было закрыто. Мужчина хотел, чтобы его обслужили, но 17-летний официант отказался выполнять требования гостя. Завязалась драка, в результате которой белорусский турист получил несколько ножевых ранений. Врачи госпитализировали Халадко, но в больнице он скончался.