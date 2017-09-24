Сильный пожар в шымкентском антикафе: огонь перекинулся в частный сектор
В Шымкенте сгорело антикафе «Мармелад» на улице Байтурсынова, передает Оtyrar.kz.
В Шымкенте сгорело антикафе «Мармелад» на улице Байтурсынова, передает Оtyrar.kz.
Пожар начался около шести часов вечера 24 сентября. Видео начала пожара снял на камеру мобильного телефона житель Шымкента.
Он же и вызвал пожарных. А тем временем пламя перекинулось на соседние дома частного сектора. «Дома рядом горят…» — написал Алексей Полухин на своей страничке в соцсетях.
На место пожара прибыли пожарные расчеты. Огонь был потушен. О причинах пожара пока не сообщается — на месте возгорания работают дознаватели противопожарной службы. Автор видео отметил, что увидел, как загорелась беседка в нижней части.
«Может, бросили окурок…», — предположили пользователи.