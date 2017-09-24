Сильный пожар в шымкентском антикафе: огонь перекинулся в частный сектор

Источник: Newtimes.kz

Пожар начался около шести часов вечера 24 сентября. Видео начала пожара снял на камеру мобильного телефона житель Шымкента.

Он же и вызвал пожарных. А тем временем пламя перекинулось на соседние дома частного сектора. «Дома рядом горят…» — написал Алексей Полухин на своей страничке в соцсетях.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nUIy8r3LqVM?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На место пожара прибыли пожарные расчеты. Огонь был потушен. О причинах пожара пока не сообщается — на месте возгорания работают дознаватели противопожарной службы. Автор видео отметил, что увидел, как загорелась беседка в нижней части.