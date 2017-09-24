Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Свекла оказалась суперфудом
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Президент Румынии отменил визит на Украину
СМИ: российская актриса Юнникова в реанимации в тяжелом состоянии
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Как выглядят мужья plus-size моделей
Кабаева привлекла всеобщее внимание на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
20:48 (мск), источник: Newtimes.kz

Сильный пожар в шымкентском антикафе: огонь перекинулся в частный сектор

В Шымкенте сгорело антикафе «Мармелад» на улице Байтурсынова, передает Оtyrar.kz.

Источник: Newtimes.kz

Пожар начался около шести часов вечера 24 сентября. Видео начала пожара снял на камеру мобильного телефона житель Шымкента.

Он же и вызвал пожарных. А тем временем пламя перекинулось на соседние дома частного сектора. «Дома рядом горят…» — написал Алексей Полухин на своей страничке в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

На место пожара прибыли пожарные расчеты. Огонь был потушен. О причинах пожара пока не сообщается — на месте возгорания работают дознаватели противопожарной службы. Автор видео отметил, что увидел, как загорелась беседка в нижней части.

«Может, бросили окурок…», — предположили пользователи.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Ложью назвали подвиг 28 панфиловцев в Германии
Минобороны показало снимки техники спецназа США на территории ИГ
Лавров заявил о необходимости «срезать лишний жирок ООН»
Ракеты КНДР на видео «уничтожили» авианосец и самолеты ВВС США
Бейсболист нарушил традицию исполнения гимна назло Трампу
WADA не поддержало идею отстранения России от Олимпиады
На поддержку «ФК Открытие» списали деньги со счетов менеджмента
Стали известны результаты экзит-поллов по выборам в Германии
Спорт
Четыре проблемы, которые отправят «Спартак» в аутсайдеры Объясняем, почему болезнь красно-белой команды не поддается быстрому излечению
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
Как вдохнуть жизнь в старую квартиру: проект в Москве
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь