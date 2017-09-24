Джип ударился в автобус и отлетел в арык в Алматы

Водитель автобуса 118-го маршрута ехал после смены в парк по улице Папанина на север. Однако на пересечении с улицей Кожедуба перед ним возник джип «Тойота Прадо». По словам очевидцев, водитель автомобиля, ехавший по Кожедуба на восток, проигнорировал знак «Уступи дорогу» и не пропустил автобус, ехавший по главной дороге.



В результате столкновения джип отлетает в арык. Пострадали водитель и пассажир автомобиля. Водитель автобуса не пострадал. У общественного транспорта повреждены лобовое стекло, дверь и бампер.



Ранее в воскресенье произошло ДТП сдругим автобусом — в районе слияния улиц Тимирязева и Жандосова. В автобус 66 маршрута, ехавший по Джандосова в западном направлении, въехала автомашина «Ниссан»,