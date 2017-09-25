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09:35 (мск), источник: Новый Калининград

Очевидцы: на ремонтируемом участке гвардейской трассы вновь произошло лобовое столкновение

По предварительной информации погибших нет, есть пострадавшие.

На ремонтируемом участке гвардейской трассы в воскресенье вечером вновь произошло лобовое столкновение автомобилей, сообщают очевидцы.

По данным очевидцев, авария произошла в 10 км от участка, где случилось смертельное ДТП с участием маршрутки в пятницу вечером. По предварительной информации от очевидцев, погибших нет, пострадали три человека.

Как сообщают участники сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте» в одной из машин был зажат водитель. На месте работали автомобили скорой помощи и полиции.

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