Очевидцы: на ремонтируемом участке гвардейской трассы вновь произошло лобовое столкновение
По предварительной информации погибших нет, есть пострадавшие.
По предварительной информации погибших нет, есть пострадавшие.
На ремонтируемом участке гвардейской трассы в воскресенье вечером вновь произошло лобовое столкновение автомобилей, сообщают очевидцы.
По данным очевидцев, авария произошла в 10 км от участка, где случилось смертельное ДТП с участием маршрутки в пятницу вечером. По предварительной информации от очевидцев, погибших нет, пострадали три человека.
Как сообщают участники сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте» в одной из машин был зажат водитель. На месте работали автомобили скорой помощи и полиции.