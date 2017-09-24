Более 25 тысяч человек эвакуировали в воскресенье из-за «минирований»

Источник: РИА Новости

«В течение суток в шести городах РФ зарегистрированы 50 звонков с угрозами взрывов. В 38 торгово-развлекательных центрах эвакуированы более 25 тысяч человек», — сказал собеседник агентства.

По его словам, все объекты обследовали правоохранители, взрывных устройств не обнаружено.

Ранее сообщалось, что всего с начала последней волны телефонного терроризма в России эвакуировали более 350 тысяч человек из тысяч торговых центров, вокзалов, домов, школ и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.