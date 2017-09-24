Более 25 тысяч человек эвакуировали в воскресенье из-за «минирований»

«В течение суток в шести городах РФ зарегистрированы 50 звонков с угрозами взрывов. В 38 торгово-развлекательных центрах эвакуированы более 25 тысяч человек», — сказал собеседник агентства.
По его словам, все объекты обследовали правоохранители, взрывных устройств не обнаружено.
Ранее сообщалось, что всего с начала последней волны телефонного терроризма в России эвакуировали более 350 тысяч человек из тысяч торговых центров, вокзалов, домов, школ и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что звонки с угрозами о «минировании» по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). По его словам, установлен ряд звонивших, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск. О ситуации проинформирован президент РФ Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.