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22:57 (мск), источник: РИА Новости

Более 25 тысяч человек эвакуировали в воскресенье из-за «минирований»

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Свыше 25 тысяч человек эвакуировали в воскресенье в шести городах России после анонимных звонков о «минировании», сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Источник: РИА Новости

«В течение суток в шести городах РФ зарегистрированы 50 звонков с угрозами взрывов. В 38 торгово-развлекательных центрах эвакуированы более 25 тысяч человек», — сказал собеседник агентства.

По его словам, все объекты обследовали правоохранители, взрывных устройств не обнаружено.

Ранее сообщалось, что всего с начала последней волны телефонного терроризма в России эвакуировали более 350 тысяч человек из тысяч торговых центров, вокзалов, домов, школ и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что звонки с угрозами о «минировании» по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). По его словам, установлен ряд звонивших, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск. О ситуации проинформирован президент РФ Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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