Источник: сообщение об угрозе взрыва поступило на Киевский вокзал в Москве

«Неизвестные сообщили об угрозах взрыва на Киевском вокзале, в отеле “Корстон” на ул. Косыгина, д. 15, гостинице “Берлин” на ул. Малая Юшуньская, д. 1 корп. 2, гостинице “Салют” на Ленинском проспекте, д. 158, гостинице “Золотое кольцо” на ул. Смоленская, д. 5 и в бизнес-центре “Монарх” на Ленинградском проспекте, д. 31», — сказал собеседник агентства.