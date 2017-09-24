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23:05 (мск), источник: ТАСС

Источник: сообщение об угрозе взрыва поступило на Киевский вокзал в Москве

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрывов поступили на Киевский вокзал в Москве, еще в четыре гостиницы и бизнес-центр, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах города.

«Неизвестные сообщили об угрозах взрыва на Киевском вокзале, в отеле “Корстон” на ул. Косыгина, д. 15, гостинице “Берлин” на ул. Малая Юшуньская, д. 1 корп. 2, гостинице “Салют” на Ленинском проспекте, д. 158, гостинице “Золотое кольцо” на ул. Смоленская, д. 5 и в бизнес-центре “Монарх” на Ленинградском проспекте, д. 31», — сказал собеседник агентства.

Таким образом, всего вечером в воскресенье в городе оказались «заминированы» один вокзал, один бизнес-центр, 12 гостиниц и девять торговых центров.

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