В Татарстане 19-летнюю девушку похитили и избили на берегу Камы

— Освободившись из плена, девушка обратилась с заявлением в полицию. Подозреваемый был задержан спустя несколько часов сотрудниками ГИБДД, — пишет издание.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело — мужчина подозревается в похищении человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья человека.