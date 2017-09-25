В Татарстане 19-летнюю девушку похитили и избили на берегу Камы
В Рыбнослободском районе Татарстана 29-летний водитель «ВАЗ-2114» похитил и избил 19-летнюю девушку. Как сообщает сайт «Казань. Прямой эфир», пострадавшая была знакома с похитителем.
В Рыбнослободском районе Татарстана 29-летний водитель «ВАЗ-2114» похитил и избил 19-летнюю девушку. Как сообщает сайт «Казань. Прямой эфир», пострадавшая была знакома с похитителем.
— Освободившись из плена, девушка обратилась с заявлением в полицию. Подозреваемый был задержан спустя несколько часов сотрудниками ГИБДД, — пишет издание.
Сообщается, что возбуждено уголовное дело — мужчина подозревается в похищении человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья человека.
Напомним, портал ProKazan.ru сообщал о том, что водитель BlaBlaCar отравил и ограбил девушку, которая ехала из Казани в Ульяновск.