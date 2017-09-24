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23:49 (мск), источник: РИА Новости

Названы самые криминальные регионы России

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура опубликовала статистические данные о преступности в России за первое полугодие. Документ выложен на сайте Генпрокуратуры.

На первом месте по количеству преступлений оказалась Москва, на втором — Московская область. Несмотря на общее снижение показателей преступности, там зарегистрировано 71 961 и 43 668 преступлений соответственно. Третьим стал Краснодарский край, где правоохранители зафиксировали 33 492 преступления.

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Четвертое и пятое места заняли Челябинская область и Башкортостан. В десятку самых криминальных регионов вошли Ростовская, Тюменская, Свердловская и Кемеровская области, а также Республика Татарстан.

По данным ведомства, всего за полгода в стране зафиксировано 1 030 193 преступления. Это на 12,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Сокращение числа зарегистрированных преступлений отмечается во всех федеральных округах и на территории 76 регионов России. Рост преступности зафиксирован лишь в восьми регионах. Наибольшее снижение уровня преступности отмечено в Вологодской области — 30,1%.

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