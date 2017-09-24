Бармен турецкого отеля зарезал туриста из Белоруссии

Издание поясняет, что конфликт разгорелся после того, как 28-летний Виктор Халадко, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, потребовал обслужить его, несмотря на утверждения официанта, что бар уже закрыт. После словесной перепалки завязалась драка, в ходе которой турист получил ранение ножом в печень. Прибывшие врачи констатировали его смерть.

Администрация отеля вызвала полицию, которая задержала бармена. В настоящее время решается вопрос о его аресте.

30 августа российский турист Алексей Никитин погиб на курорте Сиде в провинции Анталья. Причиной его смерти стало падение с четвертого этажа отеля.