Гибелью белухи в Приморском океанариуме заинтересовались следователи
Специалисты разберутся в обстоятельствах трагедии.
Специалисты разберутся в обстоятельствах трагедии.
Гибелью белухи в Приморском океанариуме заинтересовались следователи. По факту случившегося проходит доследственная проверка, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Информация о смерти млекопитающего появилась накануне в воскресенье, 24 сентября. Как рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, по сообщению в СМИ указанной информации следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводит доследственную проверку согласно 144 и 145
«На месте происшествия работают следователи, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники океанариума, устанавливаются обстоятельства гибели млекопитающего. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — сказала старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ, подполковник юстиции Аврора Римская.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в приморском океанариуме запуталась в снасти и погибла белуха. Как оказалось, посторонний предмет попал в водоём