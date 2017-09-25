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03:10 (мск), источник: Восток Медиа

Гибелью белухи в Приморском океанариуме заинтересовались следователи

Специалисты разберутся в обстоятельствах трагедии.

Источник: Восток Медиа

Гибелью белухи в Приморском океанариуме заинтересовались следователи. По факту случившегося проходит доследственная проверка, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Информация о смерти млекопитающего появилась накануне в воскресенье, 24 сентября. Как рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, по сообщению в СМИ указанной информации следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводит доследственную проверку согласно 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

«На месте происшествия работают следователи, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники океанариума, устанавливаются обстоятельства гибели млекопитающего. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — сказала старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ, подполковник юстиции Аврора Римская.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в приморском океанариуме запуталась в снасти и погибла белуха. Как оказалось, посторонний предмет попал в водоём из-за шторма. Научно-образовательное учреждение вообще часто мелькает в скандальных сводках. Так, в этом году общественность активно обсуждала ролик, на котором морж Миша упал с высоты в 2,5 метра в полупустой бассейн. Несколько месяцев назад в комплексе скончались четыре ската.

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