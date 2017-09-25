Гибелью белухи в Приморском океанариуме заинтересовались следователи

Информация о смерти млекопитающего появилась накануне в воскресенье, 24 сентября. Как рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, по сообщению в СМИ указанной информации следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводит доследственную проверку согласно 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в приморском океанариуме запуталась в снасти и погибла белуха. Как оказалось, посторонний предмет попал в водоём из-за шторма. Научно-образовательное учреждение вообще часто мелькает в скандальных сводках. Так, в этом году общественность активно обсуждала ролик, на котором морж Миша упал с высоты в 2,5 метра в полупустой бассейн. Несколько месяцев назад в комплексе скончались четыре ската.