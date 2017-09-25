Москва возглавила рейтинг самых криминальных регионов РФ

По данным статистики, число преступлений в РФ сократилось на 12,9% по сравнению с первым полугодием 2016 года. При этом в Москве уровень преступности снизился на 23,9%.

Второе место в рейтинге наиболее «криминальных» регионов занимает Московская область, где зафиксировано 43,7 тыс. преступлений. Здесь уровень преступности снизился на 7,7%.

На третьем месте — Краснодарский край с показателем 33,5 тыс. преступлений (снижение на 11,5%), далее идут Челябинская область и Башкирия (33,3 тыс. и 29,5 тыс. преступных инцидентов соответственно, на фоне роста в 1,1% в первом случае и снижения на 17,9% — во втором).

Во вторую пятерку вошли Ростовская область (28,9 тыс. преступлений, — 9,6%), Тюменская область (28,7 тыс. инцидентов, — 8,9%), Свердловская область (28,6 тыс., — 16,7%), Кемеровская область (27,6 тыс., — 11,3%) и Татария (22,9 тыс. преступлений, — 14%).