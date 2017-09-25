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02:04 (мск), источник: ИА REGNUM

Москва возглавила рейтинг самых криминальных регионов РФ

В первом полугодии 2017 года в России зафиксировано 1 млн 30 тыс. преступлений. Лидером среди регионов является Москва, где совершено 71,9 тыс. преступлений. Об этом говорится в докладе о состоянии преступности, опубликованном на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

По данным статистики, число преступлений в РФ сократилось на 12,9% по сравнению с первым полугодием 2016 года. При этом в Москве уровень преступности снизился на 23,9%.

Второе место в рейтинге наиболее «криминальных» регионов занимает Московская область, где зафиксировано 43,7 тыс. преступлений. Здесь уровень преступности снизился на 7,7%.

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На третьем месте — Краснодарский край с показателем 33,5 тыс. преступлений (снижение на 11,5%), далее идут Челябинская область и Башкирия (33,3 тыс. и 29,5 тыс. преступных инцидентов соответственно, на фоне роста в 1,1% в первом случае и снижения на 17,9% — во втором).

Во вторую пятерку вошли Ростовская область (28,9 тыс. преступлений, — 9,6%), Тюменская область (28,7 тыс. инцидентов, — 8,9%), Свердловская область (28,6 тыс., — 16,7%), Кемеровская область (27,6 тыс., — 11,3%) и Татария (22,9 тыс. преступлений, — 14%).

В целом число преступлений выросло в восьми российских регионах и сократилось — в 76. В наибольшей степени уровень преступности снизился в Вологодской области — на 30,1%. Более всего обострилась ситуация в Калужской области, где рост числа преступных инцидентов составил 8%.

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