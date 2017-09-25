В Хабаровске больше пяти часов горел производственный цех

Хабаровские пожарные сегодня ночью, 25 сентября, ликвидировали возгорание в производственном цехе на улице Автономной. Помещение горело больше пяти часов, потушить огонь удалось только к утру.

Вызов на пульт пожарно-спасательной службы дальневосточной столицы поступил 24 сентября в 23 часа. Брандмейстеры прибыли на место за семь минут и обнаружили, что стихия бушует в помещении цеха по производству стеклопакетов. Специалисты незамедлительно организовали работу по тушению пожара, проложили две магистральных линии и подали пять стволов на очаги возгорания. Для работы в задымлённых помещениях они сформировали четыре звена газодымозащитной службы.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, уже 25 сентября в 0:50 пожар был локализован, а полностью ликвидировать его удалось только в 04:38. Общая площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших не поступала.