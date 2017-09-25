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03:37 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске больше пяти часов горел производственный цех

Пожарным удалось полностью потушить огонь лишь к утру.

Хабаровские пожарные сегодня ночью, 25 сентября, ликвидировали возгорание в производственном цехе на улице Автономной. Помещение горело больше пяти часов, потушить огонь удалось только к утру.

Вызов на пульт пожарно-спасательной службы дальневосточной столицы поступил 24 сентября в 23 часа. Брандмейстеры прибыли на место за семь минут и обнаружили, что стихия бушует в помещении цеха по производству стеклопакетов. Специалисты незамедлительно организовали работу по тушению пожара, проложили две магистральных линии и подали пять стволов на очаги возгорания. Для работы в задымлённых помещениях они сформировали четыре звена газодымозащитной службы.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, уже 25 сентября в 0:50 пожар был локализован, а полностью ликвидировать его удалось только в 04:38. Общая площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Сейчас специалистам предстоит выяснить причины происшествия и виновных. По факту пожара проверку проведут сотрудники Госпожнадзора МЧС России и оперативно-следственная группа. Также для выяснения причин и места очага пожара привлекут специалистов Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю. Всего в ликвидации пожара задействовали 27 человек и 10 единиц техники.

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