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03:40 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке мужчина упал в реку с трехметровой высоты

Во Владивостоке районе ДСК мужчина оступился на тротуаре и упал в реку с трёхметровой высоты.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на vl_crime, в результате происшествия мужчина получил серьёзные травмы. Прохожие вызвали скорую и спасателей. Спасательные службы достали мужчину с берега и передали в руки медиков.

Стоит отметить, никаких ограждений в данном месте нет.

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