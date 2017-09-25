Во Владивостоке мужчина упал в реку с трехметровой высоты
Во Владивостоке районе ДСК мужчина оступился на тротуаре и упал в реку с трёхметровой высоты.
Во Владивостоке районе ДСК мужчина оступился на тротуаре и упал в реку с трёхметровой высоты.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на vl_crime, в результате происшествия мужчина получил серьёзные травмы. Прохожие вызвали скорую и спасателей. Спасательные службы достали мужчину с берега и передали в руки медиков.
Стоит отметить, никаких ограждений в данном месте нет.