Хабаровский край в числе лидеров по совершенным в 2017 году особо тяжким преступлениям

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 25 сентября, AmurMedia.

Хотя в целом уровень преступности в Хабаровском крае снижается, регион демонстрирует наряду с Чечней и Карачаево-Черкессией рост тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом говорится в докладе Генпрокуратуры РФ, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт Генпрокуратуры РФ.

Как указывается в докладе, в целом по России удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе всех зарегистрированных преступлений составляет 22,3% (229 767; АППГ — 250 463; -8,3%).

При этом количество тяжких преступлений сократилось на 11,1%, а число зарегистрированных в отчетном периоде особо тяжких преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1%.