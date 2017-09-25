Хабаровский край в числе лидеров по совершенным в 2017 году особо тяжким преступлениям
Опубликован доклад Генпрокуратуры РФ о состоянии преступности в стране за 7 месяцев 2017 года.
Опубликован доклад Генпрокуратуры РФ о состоянии преступности в стране за 7 месяцев 2017 года.
Хабаровск, 25 сентября, AmurMedia.
Хотя в целом уровень преступности в Хабаровском крае снижается, регион демонстрирует наряду с Чечней и
Как указывается в докладе, в целом по России удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе всех зарегистрированных преступлений составляет 22,3% (229 767; АППГ — 250 463; -8,3%).
При этом количество тяжких преступлений сократилось на 11,1%, а число зарегистрированных в отчетном периоде особо тяжких преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1%.
Возросло количество таких деяний в Чеченской Республике (с 68 до 211; +210,3%),