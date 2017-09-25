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03:47 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровский край в числе лидеров по совершенным в 2017 году особо тяжким преступлениям

Опубликован доклад Генпрокуратуры РФ о состоянии преступности в стране за 7 месяцев 2017 года.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 25 сентября, AmurMedia.

Хотя в целом уровень преступности в Хабаровском крае снижается, регион демонстрирует наряду с Чечней и Карачаево-Черкессией рост тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом говорится в докладе Генпрокуратуры РФ, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт Генпрокуратуры РФ.

Как указывается в докладе, в целом по России удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе всех зарегистрированных преступлений составляет 22,3% (229 767; АППГ — 250 463; -8,3%).

При этом количество тяжких преступлений сократилось на 11,1%, а число зарегистрированных в отчетном периоде особо тяжких преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1%.

Возросло количество таких деяний в Чеченской Республике (с 68 до 211; +210,3%), Карачаево-Черкесской Республике (с 71 до 168; +136,6%), Чувашской Республике (с 276 до 559; +102,5%), Хабаровском крае (с 620 до 1 133; +82,7%).

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