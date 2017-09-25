В сети появилось видео с места ДТП с автобусом в Заларинском районе
Водитель рейсового транспорта рассказал, как произошла авария.
Водитель рейсового транспорта рассказал, как произошла авария.
Очевидцы опубликовали в соцсетях фотографии с места смертельной аварии с автобусом в Заларинском районе.
На записи видны последствия страшного ДТП. Кроме того, водитель автобуса прокомментировал смертельное столкновение.
Авария произошла 24 сентября в Заларинском районе. На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» водитель автомобиля Nissan Sunny не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с автобусом, следовавшим по маршруту