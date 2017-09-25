В сети появилось видео с места ДТП с автобусом в Заларинском районе

Авария произошла 24 сентября в Заларинском районе. На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» водитель автомобиля Nissan Sunny не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с автобусом, следовавшим по маршруту Братск-Иркутск. От удара автобус с 50 пассажирами съехал в кювет и упал на бок. Иномарку отбросило обратно на свою полосу, где она врезалась в автомобиль Toyota Mark II. В ДТП погиб водитель «Ниссана».