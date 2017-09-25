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04:17 (мск), источник: AmurMedia.ru

Смертельным стал переход по зебре для жителя Хабаровска на выходных

Мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 25 сентября, AmurMedia.

Автолюбитель в минувшие выходные сбил пешехода на улице Руднева в Краснофлотском районе Хабаровска и скрылся с места происшествия. Потерпевший мужчина скончался до приезда скорой помощи, сообщает корр. ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД по Хабаровску.

— За прошедшие выходные в краевом центре произошло восемь дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб и восемь получили травмы. Так, в минувшее воскресенье, 24 сентября, на улице Руднева при невыясненных обстоятельствах водитель сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия. В результате удара мужчина 1983 года рождения скончался до приезда скорой помощи, — сообщил старший инспектор отделения по пропаганде городского ГИБДД, майор полиции Александр Баранов.

Собеседник напомнил, что согласно требованиям Правил дорожного движения, оставление места дорожного-транспортного происшествия является грубейшим нарушением, санкция за которое предусматривает наказание в виде лишения права управления автотранспортом сроком от 1,5 до 2 лет, либо арестом до 15 суток.

— За минувшие выходные инспекторы дорожно-патрульной службы выявили 969 нарушений в сфере дорожного движения. Из них 24 водителя находились в состоянии опьянения, 39 автолюбителей не предоставили преимущества в движении пешеходам. В свою очередь 30 пешеходов и сами нарушили правила перехода проезжей части. Уважаемые пешеходы, пересекать проезжую часть можно только по пешеходным переходам, убедившись в безопасности своего движения. Помните, что переход проезжей части в неустановленном месте является чрезвычайно опасным, — отметил Александр Баранов.

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