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04:11 (мск), источник: ИА REGNUM

Бастрыкин взял на контроль проверку избиения школьницы в Приморье

Девочки не поделили молодого человека?

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль проведение доследственной проверки по факту избиения школьницы на крыше школы в Приморском крае, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Следственное управление СКР по Приморскому краю инициировало передачу материалов проверки из органов полиции, — говорится в официальном сообщении СКР. — Журналисты утверждают, что драка между девочками произошла из-за того, что они не поделили молодого человека».

По данным официального представитель СУ СКР по Приморскому краю Авроры Римской, драка между девочками произошла на крыше школы в посёлке городского типа Лучегорск. Устанавливаются личности школьниц, а также все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке суд признал виновными сотрудников детского оздоровительного лагеря «Альбатрос» в том, что они не уследили за двумя школьниками. На зарядке они устроили драку, после которой один из них попал в больницу. С учреждения постановили взыскать свыше 1,5 млн рублей.

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