Бастрыкин взял на контроль проверку избиения школьницы в Приморье
Девочки не поделили молодого человека?
Девочки не поделили молодого человека?
Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль проведение доследственной проверки по факту избиения школьницы на крыше школы в Приморском крае, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Следственное управление СКР по Приморскому краю инициировало передачу материалов проверки из органов полиции, — говорится в официальном сообщении СКР. — Журналисты утверждают, что драка между девочками произошла
По данным официального представитель СУ СКР по Приморскому краю Авроры Римской, драка между девочками произошла на крыше школы в посёлке городского типа Лучегорск. Устанавливаются личности школьниц, а также все обстоятельства произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке суд признал виновными сотрудников детского оздоровительного лагеря «Альбатрос» в том, что они не уследили за двумя школьниками. На зарядке они устроили драку, после которой один из них попал в больницу. С учреждения постановили взыскать свыше 1,5 млн рублей.