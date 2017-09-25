Бастрыкин взял на контроль проверку избиения школьницы в Приморье

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль проведение доследственной проверки по факту избиения школьницы на крыше школы в Приморском крае, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Следственное управление СКР по Приморскому краю инициировало передачу материалов проверки из органов полиции, — говорится в официальном сообщении СКР. — Журналисты утверждают, что драка между девочками произошла из-за того, что они не поделили молодого человека».

По данным официального представитель СУ СКР по Приморскому краю Авроры Римской, драка между девочками произошла на крыше школы в посёлке городского типа Лучегорск. Устанавливаются личности школьниц, а также все обстоятельства произошедшего.