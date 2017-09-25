Полиция обнаружила запрещенную символику в магазинах Приморья
Сотрудники полиции и ФСБ изъяли из магазинов продукцию с запрещенной символикой в Приморье, об этом «Deita. ru» сообщили в
Сотрудники полиции и ФСБ изъяли из магазинов продукцию с запрещенной символикой в Приморье, об этом «Deita. ru» сообщили в
Сотрудники отдела МВД России по городу Уссурийску совместно с коллегами из УФСБ России по Восточному военному округу провели профилактическую работу, результатом которой стало выявление и пресечение фактов публичного демонстрирования нацистской атрибутики или символики.
С начала 2017 года сотрудниками полиции города Уссурийска и военными контрразведчиками выявлены 7 фактов совершения административных правонарушений. Согласно действующему законодательству, данное правонарушение влечет наложение административного штрафа до 3000 рублей либо 15 суток ареста с конфискацией предмета административного правонарушения.
Так, в ходе проведения
Уссурийским районным судом индивидуальные предприниматели признаны виновными в совершении административных правонарушений. Им назначены штрафы с конфискацией предметов административного правонарушения.
Также полицейскими в социальных сетях обнаружены аудиозаписи и изображения экстремистской направленности. Гражданину, распространявшему экстремистские материалы в сети Интернет судом назначена мера
Виктор Бруевич.