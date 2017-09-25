Полиция обнаружила запрещенную символику в магазинах Приморья

Сотрудники отдела МВД России по городу Уссурийску совместно с коллегами из УФСБ России по Восточному военному округу провели профилактическую работу, результатом которой стало выявление и пресечение фактов публичного демонстрирования нацистской атрибутики или символики.

С начала 2017 года сотрудниками полиции города Уссурийска и военными контрразведчиками выявлены 7 фактов совершения административных правонарушений. Согласно действующему законодательству, данное правонарушение влечет наложение административного штрафа до 3000 рублей либо 15 суток ареста с конфискацией предмета административного правонарушения.

Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление преступлений и правонарушений экстремистской направленности, сотрудниками полиции совместно с коллегами из УФСБ в ряде магазинов города обнаружены кулоны, подвески, брелоки, в том числе изготовленные из золота, с запрещенной символикой. Найденные предметы изъяты и направлены на экспертизу. Исследование показало, что обнаруженная продукция содержит рекламу идей организации, которая по решению суда признана экстремистской.

Уссурийским районным судом индивидуальные предприниматели признаны виновными в совершении административных правонарушений. Им назначены штрафы с конфискацией предметов административного правонарушения.

Также полицейскими в социальных сетях обнаружены аудиозаписи и изображения экстремистской направленности. Гражданину, распространявшему экстремистские материалы в сети Интернет судом назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей.