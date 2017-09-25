Омская область попала в топ-25 рейтинга самых криминальных регионов России

Омская область оказалась в этом списке на 23 месте с показателем 16 529 преступлений разной направленности и вошел в топ-25 рейтинга. В тоже время по преступлениям особой тяжести Омская область находится на 17 месте — 1 246. При этом отмечается значительное снижение уровня преступности на 11%.

За этот период в Омской области было зарегистрировано 2 457 тяжких преступлений, средней тяжести — 4 278, экономической направленности — 1 006, экстремисткой направленности — 17, связанных с незаконным оборотом наркотиков — 1 783. За 7 месяцев было зарегистрировано 75 убийств и покушений на убийство по ст.ст. 30, 105, 106, 107 УК РФ, получение взятки по ст. 290 УК РФ — 38.

По данным Генпрокуратуры РФ в Омской области числилось 4 963 нераскрытых преступления, из которых 547 особо тяжких, тяжких — 561, экономической направленности — 222, связанных с незаконным оборотом наркотиков — 607, убийство и покушения на убийство — 2.

Стоит отметить, что первую и вторую строчку криминального рейтинга занимают Москва и Московская область с показателями 82 429 и 50 479 преступлений соответственно. Челябинская область на третьем месте — 39 317. Впереди Омской области по уровню преступности также находится Новосибирская область — 13 строчка и 25 408 преступлений.