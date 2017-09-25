Из-за снега и сильного ветра три района Красноярского края остались без света

Источник: AP 2017

Дождь, мокрый снег с порывами ветра до 15 м/с привели к отключению электроэнергии в Краснотуранском, Балахтинском и Идринском районах Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В 17.00 в результате дождя, мокрого снега и сильного ветра произошли отключения линий С-93 и С-94 ВЛ-100 кВ, произошло аварийное отключение электроэнергии в Краснотуранском, Балахтинском и Идринском районах. Сейчас ведутся восстановительные работы. На ликвидацию последствий всего привлечено 90 человек и 31 единица техники, от МЧС России 15 человек и 5 единиц техники.