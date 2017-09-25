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05:29 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Из-за снега и сильного ветра три района Красноярского края остались без света

Отключения начались в 17:00 24 сентября.

Источник: AP 2017

Дождь, мокрый снег с порывами ветра до 15 м/с привели к отключению электроэнергии в Краснотуранском, Балахтинском и Идринском районах Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В 17.00 в результате дождя, мокрого снега и сильного ветра произошли отключения линий С-93 и С-94 ВЛ-100 кВ, произошло аварийное отключение электроэнергии в Краснотуранском, Балахтинском и Идринском районах. Сейчас ведутся восстановительные работы. На ликвидацию последствий всего привлечено 90 человек и 31 единица техники, от МЧС России 15 человек и 5 единиц техники.

В ведомстве также сообщили, что в 21 населенном пункте Новоселовского района из-за дождя, снега и ветра на несколько часов происходило отключение электроэнергии, однако в данный момент электроснабжение восстановлено.

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