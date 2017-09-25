Таксиста задержали за попытку ограбить продуктовый магазин в Хабаровске

Источник: Восток Медиа

Сотрудники полиции в Хабаровске задержали подозреваемого в разбойном нападении на круглосуточный магазин. Правоохранители не исключают, что мужчина, подрабатывавший таксистом, может быть причастен и к другим подобным преступлениям.

«В полицию обратился представитель сети продуктовых магазинов самообслуживания. Он сообщил, что на торговую точку, расположенную на первом этаже многоквартирного дома на улице Павла Морозова, было совершено разбойное нападение. Мужчина, одетый в камуфляжную куртку с капюшоном на голове, зашел в торговую точку под видом покупателя. Находясь в зале, он положил в корзинку продукты питания. На кассе вместо оплаты злоумышленник продемонстрировал работнице предмет, внешне похожий на пистолет, и потребовал передать ему выручку», — сообщает в понедельник пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.

Женщина нажала тревожную кнопку, после чего налётчик покинул магазин. В кассовом лотке на момент попытки ограбления находилось пять тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска управления МВД России по Хабаровску совместно с коллегами из городского отдела полиции № 4 задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний уроженец села Петропавловка. В краевом центре он проживал в съёмной квартире в Индустриальном районе и неофициально подрабатывал в одной из фирм такси.

«Во время осмотра автомобиля задержанного сотрудники полиции изъяли орудие совершения преступления — пневматический пистолет. В салоне следователи обнаружили самодельный нож и несколько сотовых телефонов», — говорится в пресс-релизе.