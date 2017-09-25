Посылку с «сюрпризом» обнаружили на почте в Фокино
Молодой приморец рискует сесть за контрабанду таблеток
Молодой приморец рискует сесть за контрабанду таблеток
В отделении почтовой связи города Фокино Приморского края таможенники задержали международное отправление, в котором находились 750 таблеток и 17 ампул, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Получатель почтового отправления — 20 летний житель Фокино — дал признательные показания, сообщив, что приобрел препараты для личного пользования, зная о запрете их ввоза.
Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Необходимо отметить, что с начала 2017 года находкинская таможня возбудила 6 уголовных дел по фактам перемещения через границу сильнодействующих и наркотических веществ.