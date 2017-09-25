Житель Хабаровского края пошёл под суд за охоту на краба
Мужчина нелегально наловил больше 300 экземпляров животного.
Мужчина нелегально наловил больше 300 экземпляров животного.
В Хабаровском крае правоохранители направили в суд уголовное дело против местного жителя, промышлявшего выловом краба. У мужчины нашли больше 300 экземпляров животного, которых он поймал стационарными ловушками.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», нелегальный промысел злоумышленник организовал в районе мыса Кекурный
Нарушителя нашли полицейские совместно с сотрудниками управления ФСБ России по Хабаровскому краю, когда выполняли операцию «Путина-2017». Как сообщает