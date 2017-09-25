Житель Хабаровского края пошёл под суд за охоту на краба

В Хабаровском крае правоохранители направили в суд уголовное дело против местного жителя, промышлявшего выловом краба. У мужчины нашли больше 300 экземпляров животного, которых он поймал стационарными ловушками.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», нелегальный промысел злоумышленник организовал в районе мыса Кекурный Советско-Гаванского района. Стражи порядка обнаружили у 28-летнего мужчины около 2,7 тысячи конечностей краба, надувную лодку с мотором и стационарные ловушки. Всё это правоохранители изъяли. Разрешительных документов на вылов будущего деликатеса у браконьера не было. Все незаконно добытые водные биоресурсы поместили на ответственное хранение. Предварительный ущерб государству специалисты оценили примерно в 200 тысяч рублей.