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06:07 (мск), источник: Восток Медиа

Житель Хабаровского края пошёл под суд за охоту на краба

Мужчина нелегально наловил больше 300 экземпляров животного.

В Хабаровском крае правоохранители направили в суд уголовное дело против местного жителя, промышлявшего выловом краба. У мужчины нашли больше 300 экземпляров животного, которых он поймал стационарными ловушками.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», нелегальный промысел злоумышленник организовал в районе мыса Кекурный Советско-Гаванского района. Стражи порядка обнаружили у 28-летнего мужчины около 2,7 тысячи конечностей краба, надувную лодку с мотором и стационарные ловушки. Всё это правоохранители изъяли. Разрешительных документов на вылов будущего деликатеса у браконьера не было. Все незаконно добытые водные биоресурсы поместили на ответственное хранение. Предварительный ущерб государству специалисты оценили примерно в 200 тысяч рублей.

Нарушителя нашли полицейские совместно с сотрудниками управления ФСБ России по Хабаровскому краю, когда выполняли операцию «Путина-2017». Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО, правоохранители направили уголовное дело против злоумышленника в суд. Дожидаться приговора мужчина будет под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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