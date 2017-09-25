Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Учительница побила второклассника (видео)
СМИ: российская актриса Юнникова в реанимации в тяжелом состоянии
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам
Кабаева привлекла всеобщее внимание на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
14События недели в фотографиях
06:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Отправившийся из Свирска в Иркутск пенсионер пропал без вести

Полиция разыскивает мужчину.

Источник: IrkutskMedia.ru

74-летний пенсионер Николай Васильев, отправившийся на маршрутке из Свирска в Иркутск, пропал без вести. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают пропавшего мужчину в Черемховском районе. Известно, что он страдает потерей памяти. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В полицию Свирска поступило заявление от девушки о том, что 21 сентября ее дедушка ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что Николай Васильев 22 сентября уехал на маршрутке из Свирска в Иркутск, доехал до вокзала, дальнейшее местонахождение неизвестно», — отметили в ведомстве.

На вид мужчине 70−75 лет, был одет в черный свитер и коричневые брюки.

Жителей, что-либо знающих о месте нахождения Николая Васильева, просят сообщить по телефонам: 8 (3954) 65−24−10 или 02, с мобильного 102.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на понедельник, 25 сентября
Фестиваль «Сияние России» открыл праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Приангарья
Российский генерал погиб в Сирии
Консервативный блок Меркель победил на выборах в Бундестаг
США вводят ограничения на въезд для граждан КНДР и Венесуэлы
«Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России
Иракские курды проведут референдум о независимости
Дональд Трамп поссорился со звездами американского спорта
В Польше началась активная фаза крупнейших учений Dragon-2017
Спорт
Тайм совершенства: «Зенит» укрепил лидерство в РФПЛ «Зенит» выиграл в гостях у «Краснодара» в центральном матче 11-го тура чемпионата России
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей, устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
Как вдохнуть жизнь в старую квартиру: проект в Москве
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь