Отправившийся из Свирска в Иркутск пенсионер пропал без вести

Источник: IrkutskMedia.ru

74-летний пенсионер Николай Васильев, отправившийся на маршрутке из Свирска в Иркутск, пропал без вести. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают пропавшего мужчину в Черемховском районе. Известно, что он страдает потерей памяти. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В полицию Свирска поступило заявление от девушки о том, что 21 сентября ее дедушка ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что Николай Васильев 22 сентября уехал на маршрутке из Свирска в Иркутск, доехал до вокзала, дальнейшее местонахождение неизвестно», — отметили в ведомстве.

На вид мужчине 70−75 лет, был одет в черный свитер и коричневые брюки.