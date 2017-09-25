Отправившийся из Свирска в Иркутск пенсионер пропал без вести
Полиция разыскивает мужчину.
Полиция разыскивает мужчину.
74-летний пенсионер Николай Васильев, отправившийся на маршрутке из Свирска в Иркутск, пропал без вести. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают пропавшего мужчину в Черемховском районе. Известно, что он страдает потерей памяти. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В полицию Свирска поступило заявление от девушки о том, что 21 сентября ее дедушка ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
«В ходе
На вид мужчине 70−75 лет, был одет в черный свитер и коричневые брюки.
Жителей,