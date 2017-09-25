Массовое ДТП с пассажирским автобусом произошло во Владивостоке
Водитель не выдержал дистанцию и столкнулся с четырьмя легковушками, двигавшимися в попутном направлении.
Водитель не выдержал дистанцию и столкнулся с четырьмя легковушками, двигавшимися в попутном направлении.
Владивосток, 25 сентября, PrimaMedia.
Массовое ДТП с пассажирским автобусом и четырьмя автомобилями произошло сегодня утром в районе дома № 117 по проспекту 100-летия Владивостока. Установлено, что водитель Kia Granbird не выдержал безопасную дистанцию, сообщили ИА PrimaMedia в
В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.
Движение автотранспорта на данном участке автодороги осуществляется в обычном режиме.
Как сообщили в Госавтоинспекции Владивостока, водитель пассажирского автобуса в текущем году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств.