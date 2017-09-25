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06:31 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Массовое ДТП с пассажирским автобусом произошло во Владивостоке

Водитель не выдержал дистанцию и столкнулся с четырьмя легковушками, двигавшимися в попутном направлении.

Владивосток, 25 сентября, PrimaMedia.

Массовое ДТП с пассажирским автобусом и четырьмя автомобилями произошло сегодня утром в районе дома № 117 по проспекту 100-летия Владивостока. Установлено, что водитель Kia Granbird не выдержал безопасную дистанцию, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Владивостоку.

В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.

Движение автотранспорта на данном участке автодороги осуществляется в обычном режиме.

Как сообщили в Госавтоинспекции Владивостока, водитель пассажирского автобуса в текущем году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств.

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