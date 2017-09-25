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07:21 (мск), источник: Newtimes.kz

Арестованный за взятки замруководителя «Казахавтодор» в Караганде набрал в долг более 30 млн тенге

Шесть исков поданы и удовлетворены судом в Караганде в отношении арестованного по подозрению в получении взятки в размере 17 миллионов тенге заместителя руководителя Карагандинского областного филиала республиканского государственного предприятия «Казахавтодор» Ержана Отарова, передает МИА «Казинформ».

Источник: Newtimes.kz

До того, как сотрудники департамента Национального бюро по противодействию коррупции взяли в разработку Ержана Отарова, на него подали в суд сразу шесть лиц: четверо физических лиц и два юридических — компания «Казахтелеком» и частная фирма, выдавшая ему кредитный заем. В частности, «Казахтелеком» требовал оплату за использование домашнего стационарного телефона в размере 13 тысяч 484 тенге. Высокопоставленное должностное лицо по неустановленным причинам не оплачивало эту услугу.

Также иск подала частная фирма, которая выдала Отарову 1 миллион 400 тысяч тенге, оформив соответствующий договор займа. Но долг он не вернул. Остальные четверо истцов просили взыскать с него денежные долги, которые он брал под расписки, но не вернул. Общая сумма составила 31 миллион тенге.

Ни на один судебный процесс Отаров не явился, хотя был извещен о слушаниях в предусмотренном законом порядке — судебными повестками и смс-сообщениями. Житель Караганды требовал с Отарова 23 миллиона 299 тысяч тенге.

«Вынесено решение о взыскании с Отарова и второго ответчика 23 миллионов 299 тысяч тенге долга», — сообщили в Казыбекбийском районном суде № 2 Караганды.

В списке истцов — известный в Караганде адвокат. Он дал в долг Отарову 4 миллиона тенге. Стороны заключили договор займа и оформили письменную расписку. Отаров обещал вернуть 4 млн тенге до 1 июля, однако принятые по договору обязательства не исполнил.

«Судом установлена вина ответчика в ненадлежащем исполнении обязательства по договору займа. Иск о взыскании долга удовлетворен», — сообщили в Казыбекбийском районном суде № 2 Караганды.

Еще три миллиона тенге долга, согласно решению того же суда, Отаров должен вернуть другому жителю Караганды. Кроме того, 1 миллион 95 тысяч тенге Отаров должен по решению суда еще одному карагандинцу.

Напомним, сотрудники департамента Национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области задержали при получении взятки в размере 17 миллионов тенге директора Карагандинского областного филиала государственного предприятия «Казахавтодор» и его заместителя. Взяткодателями выступили двое представителей строительной компании «Акжол ДС». Все четверо задержаны. Чиновникам вменяется получение взятки, работникам подрядной фирмы — дача взятки.

Сообщается, что денежные средства были переданы за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по ремонту автодороги Кызылорда-Караганда-Павлодар.

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