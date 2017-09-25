Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку
СМИ: российская актриса Юнникова в реанимации в тяжелом состоянии
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Виктория Бекхэм показала грудь без имплантов - СМИ
NI: Оружие РФ «обуздает норов» авианосцев США
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам
Кабаева привлекла всеобщее внимание на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
20В Мексике произошло мощное землетрясение
08:07 (мск), источник: Podrobno.uz

Очередное страшное ДТП в Ташкенте: «Кобальт» всмятку, трое пострадавших, один погибший

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. 23 сентября 2017 года в 18:30 водитель, управляя автомашиной марки «Кобальт» по улице «Бунёдкор» напротив здания РСЭС, не справившись с управлением, столкнулся с деревом.

Источник: Podrobno.uz

В результате водитель с диагнозом перелом левой тазовой кости был доставлен в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП).

Находившиеся с ним трое пассажиров также получили тяжелые травмы и были доставлены в РНЦЭМП. Женщина 1950 года рождения от полученных травм скончалась в больнице.

Девочка 2006 года рождения, ученица 5 класса, с диагнозом «открытая черепно-мозговая травма головного мозга» и мальчик 2009 года рождения, ученик 3 класса, с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма головы, сотрясение мозга» находятся в РНЦЭМП.

По данному факту Следственным отделом при УВД Чиланзарского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 266 УК Республики Узбекистан (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Сирии погиб российский генерал
Госбюджет выделит еще 540 миллиардов сумов на закупку лекарств
Российский генерал погиб в Сирии
Консервативный блок Меркель победил на выборах в Бундестаг
США вводят ограничения на въезд для граждан КНДР и Венесуэлы
«Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России
Иракские курды проведут референдум о независимости
Названы самые криминальные регионы России
В Польше началась активная фаза крупнейших учений Dragon-2017
Спорт
Тайм совершенства: «Зенит» укрепил лидерство в РФПЛ «Зенит» выиграл в гостях у «Краснодара» в центральном матче 11-го тура чемпионата России
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей, устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
Как вдохнуть жизнь в старую квартиру: проект в Москве
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь