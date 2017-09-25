Очередное страшное ДТП в Ташкенте: «Кобальт» всмятку, трое пострадавших, один погибший

В результате водитель с диагнозом перелом левой тазовой кости был доставлен в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП).
Находившиеся с ним трое пассажиров также получили тяжелые травмы и были доставлены в РНЦЭМП. Женщина 1950 года рождения от полученных травм скончалась в больнице.
Девочка 2006 года рождения, ученица 5 класса, с диагнозом «открытая черепно-мозговая травма головного мозга» и мальчик 2009 года рождения, ученик 3 класса, с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма головы, сотрясение мозга» находятся в РНЦЭМП.
По данному факту Следственным отделом при УВД Чиланзарского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 266 УК Республики Узбекистан (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека).