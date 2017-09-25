На красноярских «Столбах» спасли неудачливого скалолаза (видео)

Молодой красноярец сломал ногу на вершине Первого столба в заповеднике «Столбы». Сотрудниками краевого учреждения «Спасатель» пришлось эвакуировать его со скалы.

Вчера днем, несмотря на дождь, четыре молодых человека решили подняться на Первый столб. Один из скалолазов подскользнулся на мокрых камнях и упал. Он сломал бедро, повредил голову и лицо. Три товарища не решились спускаться самостоятельно и начали звать на помощь. Их услышали гулявшие внизу туристы и передали информацию в оперативную службу.

Благодаря тому, что постоянно действующий пост спасателей находится в здании «Сервис-центра», помощь прибыла на место в считанные минуты. На носилках молодого человека эвакуировали его со скалы, после чего спасатели помогли спуститься его товарищам.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю напомнили, что в мокрую погоду лучше отказаться от любых восхождений, так как мокрые камни не обеспечивают хорошей опоры для скалолаза. Неподготовленной группе, даже в сухую погоду, лучше пользоваться страховкой и подниматься на скалы только в сопровождении опытного скалолаза.