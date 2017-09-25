На красноярских «Столбах» спасли неудачливого скалолаза (видео)
Молодой человек, несмотря на дождь, решил подняться на вершину скалы в компании друзей.
Молодой человек, несмотря на дождь, решил подняться на вершину скалы в компании друзей.
Молодой красноярец сломал ногу на вершине Первого столба в заповеднике «Столбы». Сотрудниками краевого учреждения «Спасатель» пришлось эвакуировать его со скалы.
Вчера днем, несмотря на дождь, четыре молодых человека решили подняться на Первый столб. Один из скалолазов подскользнулся на мокрых камнях и упал. Он сломал бедро, повредил голову и лицо. Три товарища не решились спускаться самостоятельно и начали звать на помощь. Их услышали гулявшие внизу туристы и передали информацию в оперативную службу.
Благодаря тому, что постоянно действующий пост спасателей находится в здании «Сервис-центра», помощь прибыла на место в считанные минуты. На носилках молодого человека эвакуировали его со скалы, после чего спасатели помогли спуститься его товарищам.
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