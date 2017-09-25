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07:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Башкирии украл металл из двух гаражей

Злоумышленник был пойман с поличным.

Житель Куюргазинского района республики подозревается в краже металла из двух гаражей. Но завершить план до конца ему помешал местный участковый. 34-летний ранее судимый мужчина был пойман с поличным и был доставлен в отделение полиции.

По предварительным данным, сельчанин решил заработать деньги на проживание. Вооружившись металлической трубой, он снял обшивку с одного бокса, а затем сломал навесной замок на двери соседнего гаража.

Вор заметил внутри гаража лом черного металла, который вынес наружу и решил везти его в пункт приема металлолома. Но не тут-то было — на месте он был задержан местным участковым.

— Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливается сумма причиненного ущерба, — отметили в МВД по РБ.

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